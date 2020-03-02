Ümraniye'de iş yerinde patlama: 1 ölü (1) - Son Dakika

İstanbul DHA ÜMRANİYE'de işyerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Patlama saat 17.30 sıralarında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre demir doğrama atölyesinde kazan patladı. Bu sırada işyerindeki bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.