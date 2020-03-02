Ümraniye'de iş yerinde patlama: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'de iş yerinde patlama: 1 ölü - Son Dakika

Ümraniye'de iş yerinde patlama: 1 ölü

6 saat önce

Ümraniye'de demir doğrama atölyesinin kazanında patlama meydana geldi.

Ümraniye'de iş yerinde patlama: 1 ölü, System.String[]

Ümraniye'de demir doğrama atölyesinin kazanında patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan demir doğrama atölyesinde saat 18.15 sıralarında patlama meydana geldi. Atölyenin kazanında kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlama sebebiyle C.D.(45) isimli işçi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.

Olay hakkında bilgi veren bir görgü tanığı, "Atölyede varil patladı. Demir doğrama atölyesi. 1 tanesi yatıyordu içeride, yerde" dedi.

(İHA)

Yavuz Mahallesi, Ümraniye, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ümraniye'de bir atölyede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi reddetti Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı Rus savaş uçakları İdlib'de sivilleri vurdu: 9 ölü

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 01:39:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümraniye'de iş yerinde patlama: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]