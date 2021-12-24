ÜMRANİYE'DE İŞ YERİNDEN SANAYİ DEMİRİ ÇALAN ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

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Ümraniye'de bir iş yerinden değeri yaklaşık 15 bin lira olan sanayi demiri çalan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ümraniye'de bulunan iş yerinde 14 Aralık tarihinde iki şüpheli değeri yaklaşık 15 bin lira olan sanayi demirini çaldı. Olayla ilgili inceleme başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarından şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Kısa süre sonra şüpheliler kullandıkları otomobil içinde Ümraniye Esenşehir Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli O.G ve H.T gözaltına alınırken hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.