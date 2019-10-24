Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de iş yerine silahlı saldırı
Son Dakika Güncel Ümraniye'de iş yerine silahlı saldırı

Ümraniye'de iş yerine silahlı saldırı

1 saat önce

Ümraniye'de Kadosan Oto Sanayi Sitesi içerisindeki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Ümraniye'de iş yerine silahlı saldırı, System.String[]

Ümraniye'de Kadosan Oto Sanayi Sitesi içerisindeki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, sanayi sitesi içerisindeki bir oto yıkamacıya gelen maskeli ve silahlı iki kişi, ateş ederek kaçtı. O sırada iş yerinde bulunan bir kişi de silahla karşılık verdi.

Polis, kamera kayıtlarından şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Ümraniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:06 Kaynak: AA
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