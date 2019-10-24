Ümraniye'de iş yerine silahlı saldırı
1 saat önce
Ümraniye'de Kadosan Oto Sanayi Sitesi içerisindeki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:06 Kaynak: AA
Ümraniye'de Kadosan Oto Sanayi Sitesi içerisindeki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, sanayi sitesi içerisindeki bir oto yıkamacıya gelen maskeli ve silahlı iki kişi, ateş ederek kaçtı. O sırada iş yerinde bulunan bir kişi de silahla karşılık verdi.
Polis, kamera kayıtlarından şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
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