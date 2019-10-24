Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de iş yerine silahlı saldırı
Son Dakika Güncel Ümraniye'de iş yerine silahlı saldırı

Ümraniye'de iş yerine silahlı saldırı

18 dakika önce

Ümraniye'de Kadosan Oto Sanayi Sitesi içerisindeki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Ümraniye'de Kadosan Oto Sanayi Sitesi içerisindeki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, sanayi sitesi içerisindeki bir oto yıkamacıya gelen maskeli ve silahlı iki kişi, ateş ederek kaçtı. O sırada iş yerinde bulunan bir kişi de silahla karşılık verdi.

Polis, kamera kayıtlarından şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Ümraniye'de iş yerine silahlı saldırı

Ümraniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:48 Kaynak: AA
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