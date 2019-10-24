Ümraniye'de iş yerine silahlı saldırı

Ümraniye'de Kadosan Oto Sanayi Sitesi içerisindeki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, sanayi sitesi içerisindeki bir oto yıkamacıya gelen maskeli ve silahlı iki kişi, ateş ederek kaçtı. O sırada iş yerinde bulunan bir kişi de silahla karşılık verdi.

Polis, kamera kayıtlarından şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.