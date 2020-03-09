ÜMRANİYE'DE İŞ YERİNİN ÇATI KATINDA YANGIN - Son Dakika
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ÜMRANİYE'DE İŞ YERİNİN ÇATI KATINDA YANGIN

6 saat önce

ÜMRANİYE'DE İŞ YERİNİN ÇATI KATINDA YANGINHaber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA -Ümraniye'de 4 katlı iş yerinin çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

ÜMRANİYE'DE İŞ YERİNİN ÇATI KATINDA YANGIN, System.String[]

ÜMRANİYE'DE İŞ YERİNİN ÇATI KATINDA YANGIN

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - Ümraniye'de 4 katlı iş yerinin çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Caddeden geçen bir kadının son anda fark ettiği yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın henüz bilinmeyen bir sebeple saat 00.00 sıralarında, Şerifali Mahallesi Tavukçu Yolu Caddesi 210 numarada bulunan 4 katlı bir iş yerinin çatı katında çıktı. İddiaya göre caddede yürüyen bir kadın, 4 katlı binanın çatısından alevlerin yükseldiğini fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek. Yangını gören bir kişi, "Dumanı ve kokuyu fark edince yangını gördük. Biz arayacaktık. İtfaiye gelmişti. Bildiğimiz yaralı yok. İtfaiyenin gelmesiyle kısa sürede söndürüldü" dedi.

Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çatı katının alevli yanması ve itfaiyenin müdahalesi (amatör kamera)

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-Yangının çıktığı bina

-Röportaj

-Toplanan vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler-


Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:09 Kaynak: DHA
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