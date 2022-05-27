Ümraniye'de işçi servisinin kamyona çarptığı kazada 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ümraniye'de işçi servisinin kamyona çarptığı kazada 11 kişi yaralandı

27.05.2022 08:23
Ümraniye'de işçi servisinin kamyona çarptığı kazada 11 kişi yaralandı

İstanbul Ümraniye'de işçi servisinin, emniyet şeridinde park halindeki kamyona arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

İstanbul Ümraniye'de işçi servisinin, emniyet şeridinde park halindeki kamyona arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

Şile Otoyolu Ümraniye mevkisinde, Çekmeköy yönünde giden Fatih Ceren'in kullandığı 06 LA 0034 plakalı işçileri taşıyan minibüs, arızalandığı için sürücüsü Ali İhsan Kurt tarafından emniyet şeridine park edilen 34 BDJ 848 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada serviste bulunan ilk belirlemelere göre 2'si ağır 11 işçi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Ümraniye, Fatih, Şile, işçi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de işçi servisinin kamyona çarptığı kazada 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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