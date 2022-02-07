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ÜMRANİYE'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI 8 KONTEYNER ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI 8 KONTEYNER ALEV ALEV YANDI

07.02.2022 11:23
ÜMRANİYE'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI 8 KONTEYNER ALEV ALEV YANDI

ÜMRANİYE'de bir inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı.

ÜMRANİYE'de bir inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede  söndürdüğü yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 10.00 sıralarında Site Mahallesi Karabük Sokak'ta bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre; işçilerin kaldığı konteynerlerde elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede alevler büyüyerek 8 konteynere sıçradı. Konteynerlerde kalan işçiler panikle dışarı çıktı. İnşaat görevlilerinin ihbar vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan konteynerlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangın, vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görgü tanığı inşaat işçisi Mesut Dindar, "Elektrikten kaynaklanan bir sorun var. İşçi arkadaşlarımız kalıyordu. 8-10 konteyner yandı. Herhangi bir yaralı yok" dedi.

Görüntü dökümü:

------------------Vatandaşların cep telefonu görüntüleri-Yanan konteynerlardan görüntü-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları-İşçilerden görüntü-Görgü tanığı röp

-Genel ve detaylar


- İstanbul
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI 8 KONTEYNER ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI 8 KONTEYNER ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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