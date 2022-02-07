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Ümraniye'de işçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı - Son Dakika

Ümraniye'de işçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı

07.02.2022 19:21

Ümraniye'de işçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı Ümraniye'de konteynerlerin yanma anı havadan görüntülendi Ümraniye'de işçilerin kaldığı 8 konteyner elektrik kontağından çıkan yangın sonrası alev alev yandı.

Ümraniye'de işçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı

Ümraniye'de konteynerlerin yanma anı havadan görüntülendi

İSTANBUL - Ümraniye'de işçilerin kaldığı 8 konteyner elektrik kontağından çıkan yangın sonrası alev alev yandı. Konteynerlerin alev aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise havadan görüntülendi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Ümraniye Site Mahallesi Karabük Sokak içerisinde bulunan bir inşaat alanındaki konteynerlerde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında bulunan 8 konteyner elektrik kontağından oluşan yangın sonrası alev alev yandı. Alevleri gören şantiye çalışanları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Alevlerin kısa sürede sardığı konteynerlerde o esnada işçilerin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Öte yandan alevlerin konteynerleri sardığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

"Alevleri gördük"

Yangın esnasında olay yerinde bulunan Cumali Baybars, "Sahada çalışıyorduk. Alevleri gördük. Elektrik kontağında sorun oldu sanırım. 8 tane konteyner yandı. İtfaiye ekipleri geldi" diye konuştu.

Ümraniye'de işçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı
Ümraniye'de işçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı
Ümraniye'de işçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ümraniye, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de işçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de işçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı - Son Dakika
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