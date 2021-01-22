Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı - Son Dakika

Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı

Ümraniye\'de işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
Son Güncelleme: 22.01.2021 11:28

ÜMRANİYE'de bir inşaat alanında işçilerin kaldığı 2 konteyner alev alev yandı.

ÜMRANİYE'de bir inşaat alanında işçilerin kaldığı 2 konteyner  alev alev yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, 1 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ümraniye'de bulunan inşaat alanında Saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle konteynerlerden duman, ardından alevler çıkmaya başladı . Durumu gören işçiler, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi  sevk edildi.  2 konteynerdeki yangın  itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerler  kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı - Son Dakika
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