Son dakika haberi... İşe giden genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... İşe giden genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

21.03.2022 15:07
Son dakika haberi... İşe giden genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haberi: Ümraniye'de işe gitmek için evden çıkan Batuhan Kurt, sokakta yürüdüğü esnada bıçaklı saldırıya uğradı.

Ümraniye'de işe gitmek için evden çıkan Batuhan Kurt, sokakta yürüdüğü esnada bıçaklı saldırıya uğradı. Karşı yönden gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalbinden bıçaklanan Batuhan Kurt kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırganın saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Ümraniye Atatürk Mahallesi Halit Bey Sokak üzerinde saat 07.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kapalı çarşıdaki bir kuyumcuda çalışan 21 yaşındaki Batuhan Kurt işe gitmek üzere Ümraniye'de Atatürk Mahallesi'nde bulunan evinden çıktı. Evden çıkan Batuhan Kurt, sokakta yürüdüğü esnada karşı yönden gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan Batuhan Kurt kalbinden bıçaklanırken şüpheli şahıs ise kaçarak uzaklaştı. Yaralanan genç daha sonrasında annesini arayarak yardım istedi.

Çevredeki vatandaşların olayı ihbar etmesi üzerine Kurt, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Batuhan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/ İHA)

Son dakika haberi... İşe giden genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberi... İşe giden genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberi... İşe giden genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberi... İşe giden genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberi... İşe giden genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberi... İşe giden genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberi... İşe giden genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberi... İşe giden genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberi... İşe giden genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

YORUMLAR
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Ümraniye, Saldırı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İşe giden genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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