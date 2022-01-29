Üye Girişi
Ümraniye'de "İşim Var Okula Gidiyorum" projesinde karne ve sertifika heyecanı yaşandı - Son Dakika

Ümraniye'de "İşim Var Okula Gidiyorum" projesinde karne ve sertifika heyecanı yaşandı

29.01.2022 18:00

Ümraniye'de "İşim Var Okula Gidiyorum" projesinde karne ve sertifika heyecanı yaşandı Ümraniye Belediyesinin gençlere yönelik hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan "İşim Var. Okula Gidiyorum" projesi ilk meyvelerini vermeye başladı.

Ümraniye'de "İşim Var Okula Gidiyorum" projesinde karne ve sertifika heyecanı yaşandı

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesinin gençlere yönelik hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan "İşim Var. Okula Gidiyorum" projesi ilk meyvelerini vermeye başladı. Projede yer alan gençler bugün ilk karne ve sertifika heyecanını yaşadı. Karne ve sertifikalarına kavuşan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Ümraniye Belediyesinin gençlere yönelik hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan "İşim Var. Okula Gidiyorum." Projesi ilk meyvelerini vermeye başlarken, eğitime katılan ve projede yer alan gençler bugün ilk karne ve sertifikalarını almanın heyecanını yaşadı.

"Ümraniye Belediyesi'nden gençlik projesi "

"İlçede eğitimini tamamlamayan öğrenci kalmasın" hedefiyle çalışmalarına devam eden Ümraniye Belediyesi "İşim Var. Okula Gidiyorum." projesi kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 600 öğrenciyi yeniden okullarına kavuşturarak, mesleki yetkinlik kazanmak için de bir iş yerine yerleştirdi.

Projeden faydalanan gençlerin bir kısmının da Ümraniye Belediyesi'nin farklı bölümlerinde staj yapma imkanı sunuldu. Ayrıca müracaatta bulunan işletmelerin de; kalfa, usta ve usta öğreticilik belgesi alması sağlandı.

Psikolog ve eğitimcilerden oluşan proje ekibi; tespit edilmiş, eğitimini yarıda bırakmış olan yüzlerce genci, projeye dahil etmek için yoğun mesai harcıyor. "İşim Var. Okula Gidiyorum." öğrencileri, haftada dört gün staj, bir gün de eğitim görüyor.

İlk karne heyecanı

"İşim Var. Okula Gidiyorum." Projesinde yer alan gençlerin karne ve sertifikalarının verilmesi nedeniyle Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir program düzenlendi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, düzenlenen programda projeye dahil olan gençler ve aileleriyle bir araya geldi. Programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın yanı sıra, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen de katılarak gençlere ve programa yönelik açıklamada bulundu. Program sonunda gençler Başkan İsmet Yıldırım'dan karne ve sertifikalarını alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamalarda bulunan Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, "Gerçekten önemli bir proje. Bizden önce emeği geçen tüm arkadaşlarıma, değerli büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan Yardımcım biraz önce 400-500 rakamlarından bahsetti. Son rakam 772 oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile yapılan toplantılarda da, bu sayıların daha da arttırılması yönünde her ilçeye hedef kondu. 4 Şubat'a kadar da kayıtlar uzatıldı. Burada meslek öğreniyorsunuz, aynı zamanda diploma alıyorsunuz. Ustalık belgesi alıyorsunuz. Hayata erken atılıyorsunuz. Bu bir altın bilezik" ifadelerini kullandı.

"Eğitim ve üretim en önemli işimiz olmalı"

Projeden memnun olduklarını dile getiren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye Belediyesi olarak 13 ay evvel işim var, okula gidiyorum projesinde velilerle birlikte çocuklarımızı hem meslek okuluna yazdırdık, hem de bir işe yerleştirdik. Bunun sayısı 772'ye çıktı. Bundan dolayı çok mutluyuz. Hem Ümraniye Belediyesi olarak, hem Milli Eğitimimiz olarak. Önemli bir eğitim ve sosyal hizmet projesi. Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımızla birlikte bu proje bütün Türkiye'ye yayıldı. Hatta, meslek okullarında okuyan çocuklarımız da artık isterlerse bir gün okulda kalacaklar, eğitimine devam edecekler. Dört günde herhangi bir iş kolunda, yani kendisine uygun bir meslek dalında, hem çıraklık hem ustalık öğrenmek için oralarda çalışabilecekler. Sonra da diplomalarını alacaklar. Bu Türkiye için çok önemli bir proje. Ben bütün belediye başkanı arkadaşlarımdan, Türkiye çapında bu projeye el atmalarını istiyorum. Sadece Milli Eğitim'in el atması yeterli değil. Belediye Başkanları da burada yardımcı olmalılar diye düşünüyorum. Ben bu projede katkısı olan başta Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Projemizin lansmanını beraber yapmıştık çünkü. Milli Eğitim Bakanımıza, Milli Eğitim camiasına, Ümraniye Belediyemizin çalışanlarına, psikoloğundan ve bu konuda çalışan diğer arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Durmak yok, yola devam diyorum. Çünkü eğitim ve üretim en önemli işimiz olmalı. İnsanlarımıza iş, AŞ en önemli işimiz olmalı. Eğitimli iş çok daha önemli. İşim var okula gidiyorum projesi. Böyle bir projede katkısı olan emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karne heyecanını yaşayan 16 yaşındaki Metehan Yiğit, "16 yaşıma girdim. Bu proje çok güzel. İşimi ve diplomamı üç sene sonra alacağım ama bu olanak bizim için çok iyi oldu. Hem bir gün okula gidiyoruz, dört gün işimiz var, hafta sonları tatil. Güzel bir proje. Mesleki açıdan gerçekten iyi bir şey" şeklinde konuştu.

Sunulan imkanlardan ve projeden memnun olduğunu belirten 15 yaşındaki Fatih Sinan Doğan, "Elektrik okuyorum, onuncu sınıftayım. İsmet Başkanımız dört gün iş, bir gün okul yapmış. Ben de derslerim biraz kötü olduğu burayı tercih ettim. Bize bu imkanları sunduğu için teşekkür ediyorum. Mağazalarda iş oldukça mesela priz ile bir şey olur, elektriğine bir şey olursa biz gidiyoruz" dedi.

Ümraniye'de İşim Var Okula Gidiyorum projesinde karne ve sertifika heyecanı yaşandı
Ümraniye'de İşim Var Okula Gidiyorum projesinde karne ve sertifika heyecanı yaşandı
Ümraniye'de İşim Var Okula Gidiyorum projesinde karne ve sertifika heyecanı yaşandı

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, İsmet Yıldırım, Ümraniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de 'İşim Var Okula Gidiyorum' projesinde karne ve sertifika heyecanı yaşandı - Son Dakika


Hamza Dağ'dan Millet İttifakı'nın oturma düzeni tartışmalarına eleştiri: Daha oturma düzenine karar veremediler, ülkeyi nasıl yönetecekler? Hamza Dağ'dan Millet İttifakı'nın oturma düzeni tartışmalarına eleştiri: Daha oturma düzenine karar veremediler, ülkeyi nasıl yönetecekler?         
18:00
Ali Koç ve Mesut Özil arasındaki tüm ipler koptu, takımdan ayrılabilir Ali Koç ve Mesut Özil arasındaki tüm ipler koptu, takımdan ayrılabilir         
17:56
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
İstiklal Caddesi'nde heyecanlı dakikalar! Hırsızı üzerine atlayarak yakaladı İstiklal Caddesi'nde heyecanlı dakikalar! Hırsızı üzerine atlayarak yakaladı         
16:29
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez         
10:01
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor         
19:32

Son Dakika Haberleri
17:57 Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu
17:55 Ali Koç ve Mesut Özil arasındaki tüm ipler koptu, takımdan ayrılabilir
17:30 Sevgilisine ilgi gösterdiği için arkadaşının cinsel organı kesip öldüren şüpheliden kan donduran sözler: Evde et kesmiştim, içim daraldı
17:13 Malatya'da kan donduran olay! Annesi ile tartışan babasını gözünden vurarak öldürdü
17:11 Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor
17:00 Seyir halindeyken araçlarında cinsel ilişkiye giren çiftin başı fena yandı
16:57 Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah
16:47 Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir
16:29 Kim bu ünlü çift? Televizyon dünyasının ünlü isimlerinin cinsel ilişki görüntüleri internete sızdı
16:20 6 yılda 6 başkan değişti! Eski TÜİK Başkanı: Böyle bir bağımsızlık olabilir mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 18:11:48. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de "İşim Var Okula Gidiyorum" projesinde karne ve sertifika heyecanı yaşandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement