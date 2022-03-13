Ümraniye'de İSKİ'nin su borusu patladı - Son Dakika
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Ümraniye'de İSKİ'nin su borusu patladı

13.03.2022 17:29
Ümraniye'de İSKİ'nin su borusu patladı

Ümraniye'de İSKİ'ye ait su borusunun patlaması nedeniyle sokakta su birikintileri oluştu.

Ümraniye'de İSKİ'ye ait su borusunun patlaması nedeniyle sokakta su birikintileri oluştu.

Atatürk Mahallesi Hilal Sokak'ta bulunan su borusunda meydana gelen çatlak nedeniyle bir eve su sızdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İSKİ ekiplerinin kazı çalışması sonucu sızıntı olan boruda patlama meydana geldi.

Metrelerce yükseğe fışkıran su nedeniyle sokakta birikintiler oluştu.

Suyun akışını kesen İSKİ ekipleri, boruyu tamir edip üstünü kapattı.

Öte yandan suyun fışkırma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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Ümraniye, Patlama, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de İSKİ'nin su borusu patladı - Son Dakika


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