Son dakika haberi: Ümraniye'de istinat duvarının çöktüğü anlar kamerada - Son Dakika
Son dakika haberi: Ümraniye'de istinat duvarının çöktüğü anlar kamerada
29.03.2021 23:51
Son dakika haberleri... ÜMRANİYE'de 14 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü.
ÜMRANİYE'de 14 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Sokak üzerinde park halinde bulunan 4 araç bahçe boşluğuna düştü. Duvarın çökmesiyle araçların düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta bir hafif ticari aracın geçtiği ve o sırada çökme meydana geldiği görülüyor. Çökmeyle birlikte sokak üzerindeki araçların boşluğa düştüğü ve ardından vatandaşların sokağa döküldüğü kameraya yansıyor.
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30.03.2021 01:34:38. #1.12#
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