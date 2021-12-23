ÜMRANİYE'DE İŞYERİNDEN 17 BİN LİRA DEĞERİNDE SİGARA PAKETİ ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Ümraniye'de işyerinden 17 bin lira değerinde sigara paketi çalan şüpheli gözaltında alındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde bir işyerinden 3 Aralık tarihinde 17 bin lira değerinde sigara paketi çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen mobil park ekipleri, şüphelinin A.K olduğunu tespit etti. Çalışmaların devamında şüpheli A.K yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık suçlarından aranması olduğu ortaya çıkan şüpheli yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.