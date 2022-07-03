Ümraniye'de kaçak sigara dolumu yapılan adrese baskın yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de kaçak sigara dolumu yapılan adrese baskın yapıldı

03.07.2022 10:47
Ümraniye'de kaçak sigara dolumu yapılan adrese baskın yapıldı

Ümraniye'de kaçak tütün ve sigara dolumu yapılan bir adrese baskın düzenlendi.

Ümraniye'de kaçak tütün ve sigara dolumu yapılan bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 1 kişi yakalanırken, adreste yapılan aramalarda 27 kilo 800 tütün ve sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 1 Temmuz 2022 tarihinde Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde bulunan bir adresin bodrum katında kaçak tütün ve sigara dolumu yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, tespit edilen adres ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli Ö.Ç. isimli şahıs adres içerisinde yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, 30 bin adet makaron, 6 bin 400 adet bandrolsüz makaron, 27 kilo 800 gram dökme ve açık tütün, 1 adet sigara dolum makinesi, 1 adet kompresör makinesi ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldıktan sonra adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Ümraniye'de otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 2 yaralı Ümraniye'de otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 2 yaralı GÜNDEM ÖZETİ / 2 Temmuz 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 2 Temmuz 2022
Kaynak: İHA

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de kaçak sigara dolumu yapılan adrese baskın yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 10:53:54. #1.11#
SON DAKİKA: Ümraniye'de kaçak sigara dolumu yapılan adrese baskın yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement