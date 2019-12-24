Ümraniye'de kadını döven şahsa vatandaştan dayak - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de kadını döven şahsa vatandaştan dayak - Son Dakika

Ümraniye'de kadını döven şahsa vatandaştan dayak

6 saat önce

Ümraniye'de sokak ortasında kadına tokat atan şahsa, olaya tanık olan vatandaş tarafından dayak atıldı.

Ümraniye'de kadını döven şahsa vatandaştan dayak, System.String[]

Ümraniye'de sokak ortasında kadına tokat atan şahsa, olaya tanık olan vatandaş tarafından dayak atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Ümraniye'de geçtiğimiz Kasım ayında yaşanan olayda, sokakta yürüyen bir kadının, yanında telefonla konuşan erkek tarafından önce saçı çekildi ardından art arda tokatlarına maruz kaldı. Olaya tanık olan bir vatandaş da şahsı yumrukladı. Yaşanan kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandı.


Sokak ortasında kadını döven adamın vatandaştan yediği dayak güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde adam kadına tokatlar atıyor br vatandaş da kadını döven adama dayak atıyor. - İSTANBUL

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:26 Kaynak: İHA
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