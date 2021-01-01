Ümraniye'de kafeye silahlı saldırı - Son Dakika

Ümraniye'de kafeye silahlı saldırı

01.01.2021 18:39

Ümraniye'de bir kafeye motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Ümraniye'de bir kafeye motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken şahıslar olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Olay, Elalmış Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, işletme sahibi kafe içerisinde otururken 2 motosikletli şahıs kafe önüne gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateşte kafe içerisinde oturan iş yeri sahibi bir anda kendini yere atarak kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Motosikletli 2 şahıs defalarca ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kafenin camlarında kırıklar meydana gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıya uğrayan işyeri sahibi Erdiniz Arduş, "İçeride oturuyordum. Silah sesi geldi. Yukarıdan sıka sıka geldiler. Ne olduğunu bilmiyorum. Kimseyle de bir sorunum yok. Herhangi bir problemim yok. 7-8 el ateş ettiler. Ben zaten içeride tek başıma oturuyordum" dedi.

(İHA)

Ümraniye'de kafeye silahlı saldırı
Ümraniye'de kafeye silahlı saldırı
Ümraniye'de kafeye silahlı saldırı
Ümraniye'de kafeye silahlı saldırı

Ümraniye, Saldırı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de kafeye silahlı saldırı - Son Dakika


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