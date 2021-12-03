ÜMRANİYE'DE KAĞIT TOPLAYICILARINA YAPILAN DENETİMLERİ ENGELLEYEN 3 KİŞİYE 17'ŞER YIL HAPİS TALEBİ - Son Dakika

? ÜMRANİYE'de 4 Ekim'de kağıt toplayıcılarına yönelik denetimleri engelleyerek polise taş atan ve yangın çıkardığı iddia edilen 3 şüphelinin 17'şer yıla kadar hapisleri istendi. Tutuklu şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ve 27 kişi 'müşteki' sıfatıyla yer aldı. İddianamede Ümraniye, Esentkent Mahallesi Kasosan Sanayi Sitesi yanında herhangi bir izin ve ruhsat almadan hurdacılık faaliyeti gösteren 75 adresin belediye ekiplerince tespit edildiği belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Ruhsat Denetim Müdürlüğü ve Ümraniye Belediyesi personelleri ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan polislerin söz konusu adreslere 4 Ekim 2021'de denetim için gittikleri anlatıldı. İlgili personellerin denetim yaptıkları sırada şüpheliler Ahmet Karınca, Kamil Aytar ve Mahmut Aktimur ile kimlikleri tespit edilemeyen ve bu nedenle dosyaları ayrılan faili meçhul şüphelilerin söz konusu adreste bulunan kağıt ve hurda malzemeleri yakarak yangın çıkardıkları belirtildi. Şüphelilerin yangını söndürmeye çalışan kolluk kuvvetlilerine engel olmak için müştekilere taş attığı da kaydedilen iddianamede müştekilerin yaralanmasına neden oldukları ifade edildi.

10 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

İddianamede, şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 9 adet aracı ve Ümraniye Belediyesi'ne ait 1 aracı taşlayarak zarar verdiği de belirtildi.

İddianamede şüpheliler Ahmet Karınca, Kamil Aytar ve Mahmut Aktimur hakkında "Birden fazla kişi ile birlikte silah kullanarak görevi yaptırmamak için direnme", "Yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Yakarak kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuklu şüpheliler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.