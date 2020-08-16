Ümraniye'de kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Ümraniye'de kamyon devrildi: 1 yaralı

Yoldan geçen aileye çarpmamak için kendini feda etti

İSTANBUL – Ümraniye bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden asfalt yama aracı evin duvarına çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Olay, Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde, saat 22.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre, zift dökme aracını virajda başka bir araç sıkıştırdı. Bunun üzerine asfalt yama aracının sürücüsü A.A, direksiyonu kırdı ve yolda yürüyen aileye çarpmamak için kamyonu istinat duvarından aşağı sürdü. 2 katlı müstakil eve de çarpan araç takla attı. İhbar üzerine çevreye polis ve ambulans ekipleri geldi. Hafif yaralanan kamyon şoförü A.A, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyonun çarptığı binada ise maddi hasar oluştu.

Öte yandan bazı vatandaşların kamyondan sızan yakıta aldırmadan olay yerinin yakında çekim yapması dikkat çekti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.