Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı (1)
Son Dakika Güncel Haber

Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı (1)

1 saat önce

Ümraniye 'de dönüş yapan halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı.

Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı (1), System.String[]

Ümraniye 'de dönüş yapan halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı.
Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı üzerinde dönüş yapan 34 SNV 48 plakalı Ferhatpaşa- Çamlıca Güzergahı'nda çalışan Özel Halk Otobüsü dönüş yapmak istediği sırada freni boşaldığı iddia edilen vinç yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs duvara çarparak durabildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 8 yolcu ile birlikte kamyonun sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Görgü tanıkları kamyonun kornalar basarak iki araca çarptığını daha sonra duramayarak dönüş yapan otobüse çarptığını söyledi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.


- İstanbul
Ümraniye, Çamlıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı
Ümraniye Dudullu'da bir kamyon, özel halk otobüsüne çarptı. Kazada yaralananların olduğu belirtildi. Binali Yıldırım, Davutoğlu'nun istifa açıklamasını izlerken görüntülendi Ankara'da üçlü Suriye zirvesi! İlk gelen Ruhani oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 12:19:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]