Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı

16 dakika önce

(kaza anı görüntüsüyle) ÜMRANİYE'DE KAMYON OTOBÜSE ÇARPTI: 9 YARALIHaber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)Ümraniye 'de dönüş yapan halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı.

(kaza anı görüntüsüyle) ÜMRANİYE'DE KAMYON OTOBÜSE ÇARPTI: 9 YARALI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)

Ümraniye 'de dönüş yapan halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı.

Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı üzerinde dönüş yapan 34 SNV 48 plakalı Ferhatpaşa-Çamlıca Güzergahı'nda çalışan Özel Halk Otobüsü dönüş yapmak istediği sırada freni boşaldığı iddia edilen vinç yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs duvara çarparak durabildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 8 yolcu ile birlikte kamyonun sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Görgü tanıkları kamyonun kornalar basarak iki araca çarptığını daha sonra duramayarak dönüş yapan otobüse çarptığını söyledi. Kaza yaparn araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı

Ümraniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı
Ümraniye Dudullu'da bir kamyon, özel halk otobüsüne çarptı. Kazada yaralananların olduğu belirtildi. Ankara'da üçlü Suriye zirvesi! İlk gelen Ruhani oldu HDP önündeki eyleme katılan aileyi tehdit eden şüpheli tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 11:58:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]