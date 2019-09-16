Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı (ek bilgi ve görüntülerle)
34 dakika önce
Ümraniye 'de dönüş yapan halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı.
Ümraniye Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:26 Kaynak: DHA
'de dönüş yapan halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı.
Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı üzerinde dönüş yapan 34 SNV 48 plakalı Ferhatpaşa- Çamlıca
Güzergahı'nda çalışan Özel Halk Otobüsü dönüş yapmak istediği sırada freni boşaldığı iddia edilen vinç yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs duvara çarparak durabildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 8 yolcu ile birlikte kamyonun sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Görgü tanıkları kamyonun kornalar basarak iki araca çarptığını daha sonra duramayarak dönüş yapan otobüse çarptığını söyledi. Kaza yaparn araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis
ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
Ek görüntüler
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-Araçların kaldırılması
-Yolun kumlanması
-Trafiğin açılması
Görüntü Dökümü:
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-Cep telefonu görüntüsü
-Kazanın hemen ardından çekilen görüntüler
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-Otobüsün içinden görüntü
-Otobüsün görüntüsü
-Kamyonun görüntüsü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Ambulanstan görüntü
-genel ve detay görüntüler
- İstanbul
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