Ümraniye'de kamyonet bariyerlere girerek karşı şeride geçti: 1 yaralı - Son Dakika
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Ümraniye'de kamyonet bariyerlere girerek karşı şeride geçti: 1 yaralı

18.03.2022 16:48
Ümraniye'de kamyonet bariyerlere girerek karşı şeride geçti: 1 yaralı

Ümraniye'de Şile otoyolunda bir kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ortasında bulunan bariyerlere çarparak karşı şeride uçtu.

Ümraniye'de Şile otoyolunda bir kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ortasında bulunan bariyerlere çarparak karşı şeride uçtu. Ters istikamete giren kamyonet devrilerek yan yatarken sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Ümraniye Şile Otoyolu Üsküdar istikameti Tantavi Tüneli çıkışında 15.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde seyir halinde olan 34 RH 7326 plakalı Ömür Burçalı kontrolündeki Mitsubishi marka kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle birlikte Tantavi Tüneli çıkışında yol ortasında bulunan bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Bariyerlere vurarak karşı şeride geçen kamyonet yan yattı. Kazada şoför Ömür Burçalı hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan şoförün ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, Şile Otoyolu Ümraniye istikametinde trafik akışı polis tarafından tek şeride düşürülerek kontrollü akış sağlandı. - İSTANBUL

Ümraniye'de kamyonet bariyerlere girerek karşı şeride geçti: 1 yaralı
Ümraniye'de kamyonet bariyerlere girerek karşı şeride geçti: 1 yaralı
Ümraniye'de kamyonet bariyerlere girerek karşı şeride geçti: 1 yaralı
Ümraniye'de kamyonet bariyerlere girerek karşı şeride geçti: 1 yaralı

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Ümraniye, Kamyonet, Üsküdar, Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de kamyonet bariyerlere girerek karşı şeride geçti: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de kamyonet bariyerlere girerek karşı şeride geçti: 1 yaralı - Son Dakika
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