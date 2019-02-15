Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Kamyonet ile Servis Midibüsü Çarpıştı: 1 Yaralı

Ümraniye'de Kamyonet ile Servis Midibüsü Çarpıştı: 1 Yaralı

1 saat önce

Ümraniye'de kamyonet ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ümraniye'de Kamyonet ile Servis Midibüsü Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Ümraniye'de kamyonet ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Buğra Saltuk idaresindeki 16 JED 85 plakalı kamyonet ile Yusuf Esen'in kullandığı 34 BC 5879 plakalı servis midibüsü, Hoca Nasrettin Caddesi üzerindeki kavşak noktasında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle midibüs yan yatarken, kamyonet sürücüsü Buğra Saltuk araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis Ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Saltuk, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:30 Kaynak: AA

İtfaiye, Ümraniye, Güncel
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