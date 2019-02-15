Ümraniye'de Kamyonet ile Servis Midibüsü Çarpıştı: 1 Yaralı
1 saat önce
Ümraniye'de kamyonet ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ümraniye
'de kamyonet ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Buğra Saltuk idaresindeki 16 JED 85 plakalı kamyonet ile Yusuf Esen'in kullandığı 34 BC 5879 plakalı servis midibüsü, Hoca Nasrettin Caddesi üzerindeki kavşak noktasında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle midibüs yan yatarken, kamyonet sürücüsü Buğra Saltuk araçta sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis
Ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Saltuk, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:30 Kaynak: AA
Son Dakika! Bütçe Ocak Ayında 5,1 Milyar TL Fazla Verdi
Artık Kota Aşımında İnternet Yavaşlamayacak, Kesilecek
İşsizlik Rakamları Açıklandı
8 Aylık Hamile Yengesini Öldüren Sanık, Cinayeti Neden İşlediğini Anlattı