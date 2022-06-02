Ümraniye'de güpegündüz kamyonetten telefon hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Ümraniye'de güpegündüz kamyonetten telefon hırsızlığı kamerada

02.06.2022 12:07

Ümraniye'de güpegündüz kamyonetten telefon hırsızlığı kamerada Ümraniye'de bir kamyonet sürücüsü, aracının kapısını kilitlemeyerek kısa süreliğine kamyonetinin başından ayrıldı.

Ümraniye'de güpegündüz kamyonetten telefon hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de bir kamyonet sürücüsü, aracının kapısını kilitlemeyerek kısa süreliğine kamyonetinin başından ayrıldı. Durumu fırsat bilerek araca yaklaşan bir şüpheli, kamyonet içerisinde bulunan 5 bin lira değerindeki cep telefonunu saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye'de dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Batuhan Abatay isimli vatandaş, marketlere ürün dağıttığı kamyonetinin kapısını kilitlemeden kısa süreliğine aracının başından ayrıldı. O esnada durumu fark eden ve henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, araç çevresinde gezinmeye başladı. Kısa süre sonra araç kapısına yaklaşan şüpheli şahıs, kamyonet içerisinde bulunan 5 bin lira değerindeki cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Araç sürücüsü ise kamyonetinin başına geldiğinde cep telefonunun çalındığını fark etti. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Telefonu çalınan vatandaş Batuhan Abatay, "Malı bırakmaya gittim. Bir anda hiçbir şey olmamış gibi geliyor kapıyı açıp alıyor. Yaşı zaten büyük. Gelip başka bir şey istese veririm. Talihsiz bir olay oldu. Gelip de böyle bir şey yapması çok yanlış bir şey. Telefonun değerinin bir önemi yok. Ama içinde değerli belge ve fotoğraflarım var. Onlar gitti ona üzülüyorum. Arabaya bindim. Telefonuma baktım cebimde mi diye ama yoktu. Güvenlik kamerasını izledim. Telefonun gittiğini anladım" ifadelerini kullandı.

Ümraniye'de güpegündüz kamyonetten telefon hırsızlığı kamerada
Ümraniye'de güpegündüz kamyonetten telefon hırsızlığı kamerada
Ümraniye'de güpegündüz kamyonetten telefon hırsızlığı kamerada
Ümraniye'de güpegündüz kamyonetten telefon hırsızlığı kamerada
Ümraniye'de güpegündüz kamyonetten telefon hırsızlığı kamerada
Ümraniye'de güpegündüz kamyonetten telefon hırsızlığı kamerada
Ümraniye'de güpegündüz kamyonetten telefon hırsızlığı kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de güpegündüz kamyonetten telefon hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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