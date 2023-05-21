Ümraniye'de kan donduran olay! Sokak ortasında bıçakladıkları adamı öylece bırakıp gittiler

İstanbul Ümraniye'de saat 00.05 sularında korku dolu anlar yaşandı. Necip Fazıl Mahallesi Dilektaşı Sokak'a otomobille gelen bir grup, henüz bilinmeyen nedenle yolda yürüyen bir adamı sağ göğsünden ve bacağından bıçakladı. Olayı gören mahalleli gruba engel olmak istedi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

İçlerinde bir kadının da olduğu grup, havaya ateş açıp, hızla olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.