Ümraniye'de kan donduran olay! Sokak ortasında bıçakladıkları adamı öylece bırakıp gittiler - Son Dakika
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Ümraniye'de kan donduran olay! Sokak ortasında bıçakladıkları adamı öylece bırakıp gittiler

21.05.2023 01:08

Ümraniye'de otomobille gelen bir grup, sokakta yürüyen bir genci göğsünden ve bacağından bıçakladı. Olaydan sonra havaya ateş açarak kendilerine engel olmak isteyen mahalleliyi dağıtan saldırgan grup hızla kaçarken, korku dolu anlar anbean vatandaş kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Ümraniye'de saat 00.05 sularında korku dolu anlar yaşandı. Necip Fazıl Mahallesi Dilektaşı Sokak'a otomobille gelen bir grup, henüz bilinmeyen nedenle yolda yürüyen bir adamı sağ göğsünden ve bacağından bıçakladı. Olayı gören mahalleli gruba engel olmak istedi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

İçlerinde bir kadının da olduğu grup, havaya ateş açıp, hızla olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Ümraniye'de dehşete düşüren olay! Sokak ortasında bıçakladıkları adamı öylece bırakıp gittiler Ümraniye'de dehşete düşüren olay! Sokak ortasında bıçakladıkları adamı öylece bırakıp gittiler

Ümraniye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de kan donduran olay! Sokak ortasında bıçakladıkları adamı öylece bırakıp gittiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de kan donduran olay! Sokak ortasında bıçakladıkları adamı öylece bırakıp gittiler - Son Dakika
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