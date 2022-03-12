Ümraniye'de kar tatilinde kapanan okuldan 4 bin lira çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de kar tatilinde kapanan okuldan 4 bin lira çaldı

12.03.2022 10:25
Ümraniye'de kar tatilinde kapanan okuldan 4 bin lira çaldı

ÜMRANİYE'de kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen hırsız, okula girerek 4 bin lira parayı çaldı.

ÜMRANİYE'de kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen hırsız, okula girerek 4 bin lira parayı çaldı. Okula pencereden giren hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen perşembe saat 07.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okulların kar yağışı nedeniyle boş kalmasından yararlanan bir kişi, sabah erken saatlerde okulun bahçesindeki çardaktan pencereye tırmandı. Pencereden girdikten sonra boş koridorlarda dolaşan şüpheli, daha sonra okul aile birliğinin odasına girdi. Dolapta bulunan 4 bin lirayı çalan hırsız, okulun başka bir penceresinden çıkarak kayıplara karıştı.

Sabah odaya giren görevliler, dolapların dağınık olduğunu görünce, paranın çalındığı ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, içeriye bir kişinin girdiğini tespit etti. Polis, görüntülerden kimliği belirlenen hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.  Olayla ilgili konuşan esnaf Enes Sayım, "Sabah işyerimizi açmaya geldiğimizde, okulun önünde polisler vardı. Sorduğumuzda okulda hırsızlık olduğunu öğrendik" dedi. Olayla ilgili konuşan bir çevre sakini ise, "Sabah bir çilingir arkadaş geldi işyerimize, benden anahtar istedi. Okuldan hırsızlık olayı olmuş. Söylediğine göre para çalınmış. Camı kıran hırsız içeri girmiş" şeklinde konuştu. Hırsızın okula girme ve okulda dolaşma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, pencereden okula giren kişinin bir süre okul koridorlarında gezdiği görüldü.


Ümraniye'de kar tatilinde kapanan okuldan 4 bin lira çaldı
Ümraniye'de kar tatilinde kapanan okuldan 4 bin lira çaldı
Ümraniye'de kar tatilinde kapanan okuldan 4 bin lira çaldı
Ümraniye'de kar tatilinde kapanan okuldan 4 bin lira çaldı
YORUMLAR
500
ÜMRANİYE'DE KAR TATİLİNDE KAPANAN OKULDAN 4 BİN LİRA ÇALDI ÜMRANİYE'DE KAR TATİLİNDE KAPANAN OKULDAN 4 BİN LİRA ÇALDI KADIKÖY'DE YARDIM İSTEYEN KADININ ALIŞVERİŞİNİ POLİS YAPTI KADIKÖY'DE YARDIM İSTEYEN KADININ ALIŞVERİŞİNİ POLİS YAPTI Kar fırtınası Karaman-Mersin karayolunu ulaşıma kapattı Kar fırtınası Karaman-Mersin karayolunu ulaşıma kapattı

Polis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de kar tatilinde kapanan okuldan 4 bin lira çaldı - Son Dakika


Son Dakika
10:17 Özel harekat burada çalışıyor! Dünyada sadece 3 tane var
10:16 Ticaret Bakanlığı'ndan personel alımı: Açıktan atama yoluyla 524 kişi alınacak
10:04 Şeytanın aklına gelmez: Kaçakçılıklarını gizlemek için kazdıkları yere 'kimyasal atık' tabelası astılar
10:00 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu o soruyu yanıtladı: Lavrov'la gerginlik mi yaşadınız? Bakan yanıtladı: Şakalaştık!
09:37 Restoranı için kağıt bardak yaptırdı! Kargodan almaya giderken hayatını şokunu yaşadı
09:35 Az daha canlarından oluyorlardı! Kağıt deposunda ısınmak için kağıt yaktılar ve olanlar oldu!
22:33 Burası bombalanan Mariupol! Bu caminin bodrumunda 34'ü çocuk 86 Türk günlerdir mahsur! Çıkamıyorlar
09:20 Zelenski, belediye başkanının kaçırılmasını doğruladı ve Rus annelere seslendi: Oğullarınızı savaşa göndermeyin!
08:59 Lolipop beğenildi mi, beğenilmedi mi? Gülşen'in yeni klibi konusunda kafalar karışık
08:56 Türkiye savaş krizini fırsata çeviriyor: 5 bin şirket Türkiye'ye davet edildi! Putin de tedarik için Türkiye'ye yöneldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 10:30:15. #1.13#
SON DAKİKA: Ümraniye'de kar tatilinde kapanan okuldan 4 bin lira çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement