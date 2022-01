ÜMRANİYE'DE KARADENİZ RÜZGARI; 5 TON HAMSİ DAĞITILDI - Son Dakika

Gelenekselleşen 7'nci Hamsi Festivali ile Ümraniye'de Karadeniz rüzgarı esti. Festivalde, lahana çorbasından hamsiye, kuymaktan mısır ekmeğine Karadeniz'e has yemek kültürü sergilendi. Kemençenin de hakim olduğu etkinlikte,5 ton hamsi dağıtılan vatandaş hamsiye doydu.

Ümraniye halkı bugün, Belediye ile Ümraniye Rizeliler Derneği'nin yaptığı iş birliğiyle Karadeniz kültürüne doydu. Her yıl düzenlenen bu yıl ise 7'ncisi gerçekleştirilen Hamsi Festivaline ilgi yoğun oldu. Sadece Karadenizlilerin değil, Türkiye'nin her yerinden vatandaşın katıldığı festivalde; Karadeniz'e has yöresel ürünler ve köy sobasında özel pişirilen lahana çorbası, mısır ekmeği, mıhlama, fasulye turşusu gibi yemekler de vatandaşla buluştu. Vatandaşa 5 ton hamsinin dağıtıldığı festivalde, ekmek arası hamsi almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Yerel sanatçıların da kemençe çaldığı vatandaş hem horona hem hamsiye doydu. Hamsi yeme yarışmasının da yapıldığı etkinliğe memleketi Rize olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

'DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKESİNDEYİZ'

Festivalde konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hemşerilerine olan selamını iletti. Dünyanın en güzel ülkesine sahip olduklarını belirten Yazıcı, 'Türkiye, dünya coğrafyasının merkezindedir. Atalarımız, şehitlerimiz bu güzel yeri bize emanet etti. Bu denli zengin kültürümüzü korumalı ve vatanımıza sahip çıkmalıyız. Bu soğuk günde buraya gelen sizlere de iyi eğlenceler diliyorum' dedi.

'BURADA KARDEŞLİK PEKİŞİYOR'

Hamsinin sadece Karadeniz'in değil, 81 vilayetin balığı olduğunu belirten Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Hamsiyi sevmeyen yoktur. Milli balığımızdır. Bu yüzden bu festivali yapmamak olmazdı. Ayrıca Karadenizimizin tanıtımını yapmaya ihtiyacımız yok. Herkes hamsi deyince bizi konuşur. Ayrıca buraya sadece Karadenizliler değil, başka vatandaşımız da geliyor. Burada kardeşliklerini pekiştiriyorlar. Burada emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum' açıklamasını yaptı.

'DOĞULUYUM AMA KARADENİZ'İ SEVİYORUM'

Festivale eğlenmeye gelen 29 yaşındaki İbrahim Polat, 'Malatyalıyım. Her yıl böyle etkinlikler yapılıyor. Doğuluyum ama ben de Karadeniz'i seven biriyim. O yüzden buradayım. Festivalde Karadeniz kültürü çok güzel sergilenmiş. Her şeye bayıldım. Hamsi ekmeğimi de aldım. Mutluyuz' şeklinde konuştu.

Kızıyla gelen 42 yaşındaki Ayhan Aslan da aslında Diyarbakırlı olduğunu ama Karadeniz'i kemençeyi sevdiğinden dolayı festivale katıldığını söyledi. Aslan, 'Burada Karadeniz peynirleri, tulumu, yöresel ürünler var. Bakıp alacağız. Ayrıca hamsiyi çok seviyorum. Sıraya girdik aldık. Şimdi yiyeceğiz' dedi.