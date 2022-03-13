ÜMRANİYE'DE KARLI YOLDA KAYAN OTOMOBİL KAMERADA - Son Dakika

ÜMRANİYE'de dün akşam saatlerinde yoğun kar yağışının ardından buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yoğun kar yağışının ardından otomobil sürücüleri zor anlar yaşadı. Kayganlaşan caddede seyreden bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak hızla ilerledi. Caddede seyreden başka bir aracı teğet geçen otomobil, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Yaşananları izleyen mahalle sakinlerinin yüreklerini ağızlarına getiren o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.