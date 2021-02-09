Ümraniye'de karşıdan karşıya geçerken düşen yaya, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kaza nedeniyle caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, daha sonra normale döndü.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akçay'ın cesedi, morga kaldırıldı. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Sütçü İmam Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Aykut Akçay (46) yere düştü. Bu sırada caddede ilerleyen Barış Karakaya idaresindeki 34 CLK 629 plakalı kapalı kasa minibüs, Akçay'ın üzerinden geçti.

Ümraniye 'de, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken düşen yaya, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Son Dakika: Konya'da 4.7, 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi

Boğaziçili öğrencileri tehdit eden Dekan Cevdet Kılıç, tepkiler sonrası geri adım attı

Nihat Kahveci gollerine devam ediyor! Kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap verdi