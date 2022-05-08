Son dakika haberi | Ümraniye'de kasis kazası: Araç takla atarak savruldu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ümraniye'de kasis kazası: Araç takla atarak savruldu

08.05.2022 16:20
Son dakika haberi | Ümraniye'de kasis kazası: Araç takla atarak savruldu

Son dakika gelişmesine göre Ümraniye'de kasis kazası: Araç takla atarak savrulduİSTANBUL Ümraniye'de bir sürücü, kasis nedeniyle yavaşlayan araca çarpmamak için manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

Ümraniye'de kasis kazası: Araç takla atarak savruldu

İSTANBUL Ümraniye'de bir sürücü, kasis nedeniyle yavaşlayan araca çarpmamak için manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Kazada araç içerisinde sıkışan 1 kişi yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Ümraniye Akdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 NZ 4810 plakalı Volkwagen marka araç sürücüsü Alican Şengül, cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada önünde hareket halinde olan 34 DKL 616 plakalı Ford marka araç sürücünün kasis nedeniyle yavaşlaması sonrası çarpmamak için menevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Şengül, aracıyla orta refüje çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü Alican Şengül yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken itfaiye ekipleriyse araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

"Refüje vurarak takla attı"

Yaşanan kaza esnasında olay yerinde bulunan vatandaşlardan Eymen Erçin, "Araç yukarıdan aşağıya doğru geliyordu. Öndeki araç kasis nedeniyle yavaşlayınca, arkadaki sürücü de çarpmamak için refüje vurarak takla attı. İtfaiye ekipleri yaralıyı çıkardı. Durumu iyiydi" dedi.

Son dakika haberi | Ümraniye'de kasis kazası: Araç takla atarak savruldu
Son dakika haberi | Ümraniye'de kasis kazası: Araç takla atarak savruldu
Son dakika haberi | Ümraniye'de kasis kazası: Araç takla atarak savruldu
Son dakika haberi | Ümraniye'de kasis kazası: Araç takla atarak savruldu
Son dakika haberi | Ümraniye'de kasis kazası: Araç takla atarak savruldu
Son dakika haberi | Ümraniye'de kasis kazası: Araç takla atarak savruldu
Son dakika haberi | Ümraniye'de kasis kazası: Araç takla atarak savruldu
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Ümraniye'de kasis kazası: Araç takla atarak savruldu - Son Dakika


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