Son Dakika Haberleri: ÜMRANİYE'DE KATLİAMIN ARDINDAN KENDİNİ BALKONDAN ATMA ANI KAMERADA
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ÜMRANİYE'DE KATLİAMIN ARDINDAN KENDİNİ BALKONDAN ATMA ANI KAMERADA

1 saat önce

Murat KORKMAZ / İstanbul DHAÜmraniye'de babasıyla tartışan şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal(26), babasını, annesini ve ağabeyini silahla vurduktan sonra kendisini 5. kattan atarak intihar etti.

Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

Ümraniye'de babasıyla tartışan şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal(26), babasını, annesini ve ağabeyini silahla vurduktan sonra kendisini 5. kattan atarak intihar etti.

Olayların çıktığı anda karşı tarafta bulunan apartmandaki bir kişi, olanları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, evin içinden sesler gelirken, Emre Yaşar Hayal'in 5'inci katın balkonundan aşağı kendini attığı görülüyor. Daha sonra mahallelinin sokağa toplandığı, bir süre sonra sağlık ekipleri ile polisin geldiği görüyor.

İstanbul, Ümraniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:04 Kaynak: DHA
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