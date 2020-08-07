ÜMRANİYE'DE KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSA ALMAÇAYIR/ İSTANBUL-DHA

Ümraniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri oto tamircisinin önünde bulunan merdiven boşluğuna düşerken, kaza da yaralanma ya da can kaybı olmadı. Kaza anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Ümraniye, Çamlık Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Aytekin Dikmen kullandığı 34 NT 2955 plakalı otomobil ile caddeye bağlanmak için sola dönüş yaptığı sırada, karşı yönünden seyir halinde olan Anıl Yıldız yönetimindeki 35 EZZ 76 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Dikmen'in kullandığı otomobil, kaldırımı aşıp merdiven ile dükkanın arasındaki boşluğa düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

KAZA ANI KAMERADA

O anlar iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çarpışan otomobillerden birinin kaldırımı aşıp merdiven il dükkan arasındaki boşluğa düştüğü görülüyor. Kazanın ardından yaşanan panik ve çevredekilerin yardım için koşmaları da kameraya yansıdı.