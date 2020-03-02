Ümraniye'de kazan patladı: 1 ölü - Son Dakika

Ümraniye'de kazan patladı: 1 ölü
7 saat önce
İstanbul DHAÜmraniye'de bir işyerinden kazan patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:35 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Ümraniye'de bir işyerinden kazan patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Patlama saat 17.30 sıralarında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Yıldırm Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre demir doğrama atölyesinde kazan patladı. Bu sırada işyerindeki bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevkedildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.
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