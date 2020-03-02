Ümraniye'de kazan patladı 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'de kazan patladı 1 ölü - Son Dakika

Ümraniye'de kazan patladı 1 ölü

6 saat önce

İstanbul DHAÜmraniye'de bir işyerinden kazan patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul DHA

Ümraniye'de bir işyerinden kazan patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Patlama saat 17.30 sıralarında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Yıldırm Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre demir doğrama atölyesinde kazan patladı. Bu sırada işyerindeki bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevkedildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

Ümraniye'de kazan patladı 1 ölü

İstanbul, Ümraniye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:14 Kaynak: DHA
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