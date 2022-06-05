Ümraniye'de kazanın ardından park halindeki otomobiller yer değiştirdi: 2 yaralı - Son Dakika
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Ümraniye'de kazanın ardından park halindeki otomobiller yer değiştirdi: 2 yaralı

05.06.2022 07:05
Ümraniye'de kazanın ardından park halindeki otomobiller yer değiştirdi: 2 yaralı

ÜMRANİYE'de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, dört yol kesişiminde önüne çıkan otomobile çarptıktan sonra park halindeki 3 otomobile daha çarptı.

ÜMRANİYE'de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, dört yol kesişiminde önüne çıkan otomobile çarptıktan sonra park halindeki 3 otomobile daha çarptı. Park halindeki otomobillerin yer değiştirdiği kazada, otomobillerden biri diğerinin üzerine çıktı. Çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Natoyolu Caddesi ile Acısu Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DSE 593 plakalı otomobil, Natayolu Caddesi üzerinde aşırı süratle ilerlerken, Acısu Caddesi istikametinden gelen 17 GA 445 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki 3 otomobile daha çarptı. Park halindeki otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, çarpışan otomobillerin sürücüleri, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sıkıştıkları yerden itfaiye yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Cadde üzerinde park halinde bulunan otomobillerin yer değiştirmesi, çarpmanın şiddetini gözler önüne serdi. Otomobillerden birinin, başka bir otomobilin üzerine çıktığı görüldü. Park halinde kazaya karışan otomobilin sahibi ise aracında meydana gelen maddi hasarı görünce sinir krizi geçirdi.

Olayın görgü tanığı Yusuf Yalçınkaya, "Sabah namazından çıktık, geliyorduk. Pastanede kahvaltı yapacaktık. Bu sokağa doğru geçtiğimde baktım bir araç arkadan sollama yaptı taksiye. Kafa kafaya çarpıştılar diğer araçla" dedi. Kazadan sonra yardıma koştuklarını belirten Yusuf Yalçınkaya, "Baktık abi arabanın içerisinde sıkışmış. Ambulansı ve itfaiyeyi aradık. Polis ve çekici geldi. Yaralıları çıkardık. Yaralının bilinci açıktı ama alkollü olduğu belliydi. Sağlık durumu iyiydi. Kendindeydi, 'Bana kim çarptı' diye soruyordu" ifadelerini kullandı.  Polis ekiplerinin kaza ile ilgili çalışması sürüyor.

- İstanbul

Ümraniye'de kazanın ardından park halindeki otomobiller yer değiştirdi: 2 yaralı
Ümraniye'de kazanın ardından park halindeki otomobiller yer değiştirdi: 2 yaralı
Ümraniye'de kazanın ardından park halindeki otomobiller yer değiştirdi: 2 yaralı
Ümraniye'de kazanın ardından park halindeki otomobiller yer değiştirdi: 2 yaralı
Ümraniye'de kazanın ardından park halindeki otomobiller yer değiştirdi: 2 yaralı
Ümraniye'de kazanın ardından park halindeki otomobiller yer değiştirdi: 2 yaralı
Ümraniye'de kazanın ardından park halindeki otomobiller yer değiştirdi: 2 yaralı
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Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de kazanın ardından park halindeki otomobiller yer değiştirdi: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de kazanın ardından park halindeki otomobiller yer değiştirdi: 2 yaralı - Son Dakika
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