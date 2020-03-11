Ümraniye'de, kazaya sebebiyet veren sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'de, kazaya sebebiyet veren sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

Ümraniye'de, kazaya sebebiyet veren sürücü gözaltına alındı

13 dakika önce

Ümraniye'de, bir motosiklet kuryesinin kaza yapmasına sebebiyet verdiği öne sürülen araç sürücüsü gözaltına alındı.

Ümraniye'de, bir motosiklet kuryesinin kaza yapmasına sebebiyet verdiği öne sürülen araç sürücüsü gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 10 Mart'ta bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Kaza değil cinayete teşebbüs" haberine ilişkin çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 34 SOL 06 plakalı araç sürücüsü A.D'yi yakaladı.

A.D'ye şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamaktan 132, trafik kazasına karıştığı halde kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamaktan 288 lira olmak üzere toplam 420 lira ceza kesildi.

Sürücü, adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Çakmak Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Ümraniye'de, kazaya sebebiyet veren sürücü gözaltına alındı

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:46 Kaynak: AA
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