Hayvanseverlerin binada beslediği kediyi otomobilin bagajına koyarak uzaklaştırdılar... O anlar kamerada - Son Dakika
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Hayvanseverlerin binada beslediği kediyi otomobilin bagajına koyarak uzaklaştırdılar... O anlar kamerada

05.04.2022 12:09

Hayvanseverlerin binada beslediği kediyi otomobilin bagajına koyarak uzaklaştırdılar.

Hayvanseverlerin binada beslediği kediyi otomobilin bagajına koyarak uzaklaştırdılar... O anlar kamerada

İSTANBUL Ümraniye'de sokak hayvanlarını besleyen hayvansever, oturduğu binada baktığı 'Prenses' isimli kedinin bina yöneticisi ve eşi tarafından otomobilin bagajına konularak uzaklara bırakıldığını iddia etti. Bina yöneticisi ve eşinin kediyi otomobilin bagajına koyarak uzaklara götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Şubat ayının 15'inde Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı bir binada yaşayan bir vatandaş sokakta bulduğu kediyi sahiplenerek, evinde beslemeye başladı. Hayvansever vatandaş sokaktan sahiplendiği kediyi zaman zaman özgür bırakarak binanın bahçesinde gezmesini sağladı. İddiaya göre binada sokak kedisinden rahatsız olan site yöneticisi ve eşi, kapının önünde bulunan kediyi otomobillerinin bagajına koyarak uzaklara götürüp bıraktı. Sahiplendiği sokak kedisinden 1 buçuk aydır haber alamayan hayvansever vatandaş, kedisinin hayatından endişe duyuyor. Hayvansever vatandaş, kedisinin bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.

"Kedimiz alaşağı edilerek uzaklaştırılıyor"

Olayla ilgili konuşana mahalle sakini B. E. "Prenses isimli kedimiz 15 Şubatta ortadan kayboluyor. Görüntülerde gördüğümüz gibi bayağı planlı programlı bir şekilde hayvan alaşağı edilerek karga tulumba bir şekilde araç bagajına koyularak bir yere götürülüyor. Kediyi tanıdığımızda kısırlaştırdığımız, yavrularını sahiplendirdiğimiz prenses isimli kedimiz. Bu olayın özelinde şikayetçi olduk. Para cezası alınarak bu olayın üstü ört pas edilmemeli. Dolayısıyla çok üzgünüz. Kedimize ne olduğunu bilmiyoruz. Hayatta mı onu da bilmiyoruz. Kedimiz apartmanı kirletiyor gibi komik bir gerekçeyle alıkonuldu. Biz kedimizin nasıl götürüldüyse yeniden getirilmesini istiyoruz. Ümidimiz hala hayatta yaşıyor olması dileğiyle, kedimizi bulalım" diye konuştu.

Olay kamerada

Kedinin aracın bagajına konulduğu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde site yöneticisi otomobilini garajdan çıkarıyor. Eşi ise kapı önündeki kediyi arkasından yakalayarak otomobilin bagajına yüklüyor. Kediyi uzaklaştırmak için otomobil ile hareket ediyorlar.

Hayvanseverlerin binada beslediği kediyi otomobilin bagajına koyarak uzaklaştırdılar... O anlar kamerada
Hayvanseverlerin binada beslediği kediyi otomobilin bagajına koyarak uzaklaştırdılar... O anlar kamerada
Hayvanseverlerin binada beslediği kediyi otomobilin bagajına koyarak uzaklaştırdılar... O anlar kamerada
Hayvanseverlerin binada beslediği kediyi otomobilin bagajına koyarak uzaklaştırdılar... O anlar kamerada
Hayvanseverlerin binada beslediği kediyi otomobilin bagajına koyarak uzaklaştırdılar... O anlar kamerada
Hayvanseverlerin binada beslediği kediyi otomobilin bagajına koyarak uzaklaştırdılar... O anlar kamerada
Hayvanseverlerin binada beslediği kediyi otomobilin bagajına koyarak uzaklaştırdılar... O anlar kamerada
Hayvanseverlerin binada beslediği kediyi otomobilin bagajına koyarak uzaklaştırdılar... O anlar kamerada
Hayvanseverlerin binada beslediği kediyi otomobilin bagajına koyarak uzaklaştırdılar... O anlar kamerada
Hayvanseverlerin binada beslediği kediyi otomobilin bagajına koyarak uzaklaştırdılar... O anlar kamerada

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayvanseverlerin binada beslediği kediyi otomobilin bagajına koyarak uzaklaştırdılar... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayvanseverlerin binada beslediği kediyi otomobilin bagajına koyarak uzaklaştırdılar... O anlar kamerada - Son Dakika
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