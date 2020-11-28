Ümraniye'de kent pazarında korona virüs denetimi - Son Dakika

Ümraniye'de kent pazarında korona virüs önlemleri kapsamında denetim yapıldı. Denetime Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

Etkisini günden güne sürdüren korona virüsle mücadele kapsamında Ümraniye'de kent pazarında denetim yapıldı. Denetimde pazarcı esnafı ile alışverişe gelen vatandaşların kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi. Denetime Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı. Başkan Yıldırım pazarcı esnafına hayırlı satışlar diledi.

Pazarda yapılan denetimler hakkında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Pazar bereketli, esnafın yüzü gülüyor. Ümraniye'deki Cumartesi Pazarı İstanbul'daki en iyi pazarlardan biri. Ben bütün pazar esnafımıza hayırlı işler diliyorum. Kurallara da dikkat ediliyor. Maskesiz insan yok, herkes çift maske takıyor. Dezenfektan stantlarımız var. İnsanlar da alışveriş yaparken dikkat ediyorlar" diyerek pazar esnafının da hijyen kurallarına özen gösterdiğini söyledi. - İSTANBUL