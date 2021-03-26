Ümraniye'de kısıtlamayı deldiler, polisten kaçıp 2 polis memurunu yaraladılar

İSTANBUL - Ümraniye'de sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçamaya başlayan araç sürücüsü kovalamaca esnasında başka bir polis aracına çarparak durabildi. Polis ile şüpheliler arasından yaşanan kovalamaca esnasında şüphelilerin polis aracına çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Kaza sonrası yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i yakalanırken, kaçan diğer şüpheli için yakalama çalışmaları başlatıldı.

Olay, dün akşam saat 21.45 sıralarında Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde üzerinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri plakası olmayan bir araç sürücüsünü durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya başladı. İçinde 2 kişinin bulunduğu araç ile polis ekipleri arasında uzun süren bir kovalamaca başladı. Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan şüpheli araç ara sokağa girerek izini kaybettirmeye çalışırken başka bir polis aracına çarptı.

2 polis memuru yaralandı

Çarpmanın etkisiyle polis aracında bulunan iki memur yaralandı. Yaşanan kaza sonrası araç içerisindeki iki şüpheli araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisleri ambulansla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan yaralı polis memurlarının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerden Y.D'yi kısa sürede yakalarken, kaçan diğer şüpheli için ise arama çalışmaları başlattı. Şüpheli Y.D.'nin yakalanması üzerine çevredeki vatandaşlar 2 polis memurun yaralanmasına neden olan şüpheliyi linç etmek istedi. Polis ekipleri ise havaya ateş açarak vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.

Yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.