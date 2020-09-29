Ümraniye'de Endüstriyel kodlama ve lazer markalama atölyesi alev alev yandı - Son Dakika

Ümraniye'de Endüstriyel kodlama ve lazer markalama atölyesi alev alev yandı

Ümraniye'de Endüstriyel kodlama ve lazer markalama atölyesi alev alev yandı Ümraniye'de gece saatlerinde beş katlı binanın birinci katında yer alan endüstriyel kodlama ve lazer markalama atölyesi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

Ümraniye'de Endüstriyel kodlama ve lazer markalama atölyesi alev alev yandı

İSTANBUL - Ümraniye'de gece saatlerinde beş katlı binanın birinci katında yer alan endüstriyel kodlama ve lazer markalama atölyesi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı. Kısa sürede beş katlı binanın tamamını saran yoğun duman itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırırken başta Dudullu ve Ümraniye itfaiye ekipleri olmak üzere çevre illerdeki bir çok itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Yükselen alevler geceyi aydınlattı

Ümraniye, Yukarı Dudullu Mahallesi, 18 Mart Caddesi üzerinde bulunan beş katlı bir iş merkezinde yer alan endüstriyel kodlama ve lazer markalama atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Saat 04.00 sularında çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Meraklı vatandaşların yangın noktasına yaklaşmasını polis ekipleri engellerken yükselen alevlerin tüm binayı sarmasını da itfaiye ekipleri uzun bir çaba sonucu engelledi. Alevleri yirmi dakika da kontrol altına almayı başaran ekiplerin iş merkezine girerek yangının kaynağına ulaşmaları da uzun sürmedi. Yaklaşık bir saatte binadaki yangın tamamen kontrol altına alınırken ekiplerin duman tahliyesi sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.

Yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tahmini üç yüz metrekarelik endüstriyel kodlama ve lazer markalama atölyesinde çıkan yangın onlarca itfaiye ekibinin dört koldan müdahalesiyle kontrol altına alınırken iş merkezi altında yer alan boya satış mağazasına yangının ulaşmaması büyük bir faciayı önledi. Yangının çıktığı atölyeden daha fazla kimyasal maddenin bulunduğu belirtilen boya satış mağazası iş yeri sahibinin gelmesiyle birlikte açıldı ve itfaiye ekiplerince kontrol edildi. Korkutan yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken maddi hasar oldukça fazla; polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Ümraniye'de Endüstriyel kodlama ve lazer markalama atölyesi alev alev yandı
Ümraniye'de Endüstriyel kodlama ve lazer markalama atölyesi alev alev yandı
Ümraniye'de Endüstriyel kodlama ve lazer markalama atölyesi alev alev yandı
Ümraniye'de Endüstriyel kodlama ve lazer markalama atölyesi alev alev yandı
Ümraniye'de Endüstriyel kodlama ve lazer markalama atölyesi alev alev yandı
Ümraniye'de Endüstriyel kodlama ve lazer markalama atölyesi alev alev yandı
Ümraniye'de Endüstriyel kodlama ve lazer markalama atölyesi alev alev yandı

Ümraniye, İtfaiye, Yangın, Ateşe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 05:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de Endüstriyel kodlama ve lazer markalama atölyesi alev alev yandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İlham Aliyev, BM Genel Sekreteri ile görüştü: Ermenistan işgal altındaki topraklarımızdan çekilirse gerginlik çözülür Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, "Utanmıyor musun" diyerek şüpheliye tokat attı Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!
Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
23:56
MasterChef yarışmacısı Duygu, milyonların gözü önünde aldatıldığını itiraf etti MasterChef yarışmacısı Duygu, milyonların gözü önünde aldatıldığını itiraf etti         
22:23
Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı         
22:11
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı         
20:00
Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
18:46
Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor         
16:41
Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı         
15:05
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Filmlerdeki gizli semboller! Kiki ve Bouba etkisi bilinçaltımıza gizli mesajlar yüklüyor Filmlerdeki gizli semboller! Kiki ve Bouba etkisi bilinçaltımıza gizli mesajlar yüklüyor         
10:53
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Fenerbahçe'de derbi sonrası 5 isimle daha yollar ayrılacak Fenerbahçe'de derbi sonrası 5 isimle daha yollar ayrılacak         
10:35
Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun         
09:42
Taksim Meydanı'nda çırılçıplak haldeki kadın polisleri harekete geçirdi Taksim Meydanı'nda çırılçıplak haldeki kadın polisleri harekete geçirdi         
09:38
Erman Toroğlu, kendisinden özür bekleyen Rıdvan Dilmen'e yanıt verdi: Asıl ben özür bekliyorum Erman Toroğlu, kendisinden özür bekleyen Rıdvan Dilmen'e yanıt verdi: Asıl ben özür bekliyorum         
09:35
Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şoka girdi Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şoka girdi         
09:26
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 06:09:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümraniye'de Endüstriyel kodlama ve lazer markalama atölyesi alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei