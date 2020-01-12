ÜMRANİYE'DE KONTEYNERLER ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE KONTEYNERLER ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE KONTEYNERLER ALEV ALEV YANDI

16 dakika önce

Ümraniye'de hurdalık olarak kullanılan alandaki 4 konteyner alev alev yandı.

ÜMRANİYE'DE KONTEYNERLER ALEV ALEV YANDI, System.String[]

Ümraniye'de hurdalık olarak kullanılan alandaki 4 konteyner alev alev yandı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.

Ümraniye Şerifali Mahallesi'ndeki bir hurdalıkta saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Alandaki bir konteynerden yükselen alevler, kısa sürede bitişiğindeki diğer 3 konteynere sıçradı.

Çevredekiler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri yarım saat içinde kontrol altına alıp söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler konteynerlerin içini tek tek kontrol etti. Olayda ölen yada yaralanan olmazken itfaiye ve polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan konteynerler

-İtfaiyenin söndürme çalışması

- Polis ekiplerinden detay

-Alevlerin söndürülmesi

-Yanan hurdalar

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Ümraniye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:29 Kaynak: DHA
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