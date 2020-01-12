Ümraniye'de konteynerler alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'de konteynerler alev alev yandı - Son Dakika

Ümraniye'de konteynerler alev alev yandı

6 saat önce

Ümraniye'de hurdalık olarak kullanılan alandaki 4 konteyner alev alev yandı.

Ümraniye'de hurdalık olarak kullanılan alandaki 4 konteyner alev alev yandı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.

Ümraniye Şerifali Mahallesi'ndeki bir hurdalıkta saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Alandaki bir konteynerden yükselen alevler, kısa sürede bitişiğindeki diğer 3 konteynere sıçradı.

Çevredekiler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri yarım saat içinde kontrol altına alıp söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler konteynerlerin içini tek tek kontrol etti. Olayda ölen yada yaralanan olmazken itfaiye ve polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Ümraniye'de konteynerler alev alev yandı

Ümraniye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:43 Kaynak: DHA
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