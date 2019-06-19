Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de kontrolden çıkan otobüsün ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza otobüs kamerasında
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Ümraniye'de kontrolden çıkan otobüsün ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza otobüs kamerasında

55 dakika önce

Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde özel halk otobüsü bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak önündeki araçların arasına dalarak zincirleme kazaya sebep oldu.

Ümraniye'de kontrolden çıkan otobüsün ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza otobüs kamerasında, System.String[]
Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde özel halk otobüsü bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak önündeki araçların arasına dalarak zincirleme kazaya sebep oldu. 6 kişinin yaralandığı kazaya ait görüntüler otobüsün araç içi kamerasınca kaydedildi.

Kaza Ümraniye'de Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydan gelmişti. İddiaya göre özel halk otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkmış ve önündeki araçların arasında hızla dalmıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 6 kişi yaralanırken araçlarda da maddi hasar meydana gelmişti.

Halk otobüsünün araç içi kamerasınca kaydedilen kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde otobüs kontrolden çıkarak önündeki araçlara sırasıyla çarpıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:21 Kaynak: İHA
Ümraniye, 3. Sayfa
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