Ümraniye'de Koreli yazarın darp ettiği Kim, o anları anlattı: Bana "Hayaletler beni ele geçirdi, pencerenin önünde çıplak dur" dedi - Son Dakika

Haziran ayında Ümraniye'de internet üzerinden kiralanan bir evden gürültü geldiği ihbarını alan polis ekipleri yaptıkları baskında Güney Koreli Whosuck Lee ve Kim Yoonje'ı gözaltına almıştı.

CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Darbedildiği belirlenen 22 yaşındaki Kim Yoonje hastaneye kaldırılırken ilk ifadesinde cinsel saldırıya uğradığını, o evde zorla tutulduğunu, aç bırakıldığını söyleyerek, Lee'nin kendisini cinsel içerikli görüntülerinin porno sitelerine vermekle tehdit ettiğini iddia etmişti.

"ŞAMAN OLDUĞUM İÇİN ÜLKEDEN KAÇTIM"

Milliyet'in haberine göre, 7 ayrı suçtan 46 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu 44 yaşındaki Whosuck Lee ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Lee, "Kore'de yaşadığım kötü olaylar nedeniyle şaman olduğumu anladım. Mağdure ile bir şaman aracılığıyla tanıştım. Kendisi mağdureyi taşıyamadığı için bana devretti. Şamanlık bana ağır geldi. Kore'de kalsaydım şamanlık yapmak zorundaydım. Ülkeyi terk ettim ve değişik ülkelerde yaşamaya başladım. Asla ona eziyet etmedim, aç bırakmadım, vücudunu yakmadım ve idrarımı içirmedim. Kızımın beni bir tecavüzcü olarak bilmesini istemiyorum. Tecavüz iftiradır. Sadece darp ve mala zarar verme suçlamaları doğrudur. Saygın bir yazarım ve eserlerimi çaldığı için onu darbettim" dedi.

"HAYALET TARAFINDAN ELE GEÇİRİLDİM"

Güney Kore'den yazılı savunma gönderen Kim Yoon Jee ise, "Yerel bir şaman olduğunu ve benim de para kazanacağımı iddia etmişti. Beraber Türkiye'ye geldik. Hayalet tarafından ele geçirildiğini çıplak şekilde pencere önünde durmamı söyledi. Çeşitli saldırılar, tehditler, kişisel bilgi sızıntısı, zorla cinsel video çekimi, hapsetme, gasp gibi korkunç şeyler yaptı. Kore'ye dönmesinden korkuyorum." dedi.

TUTUKSUZ YARGILANMA TALEP EDİLDİ

Sanığın avukatı Mertkan Yemen ise, "Whosuck Lee, entelektüel bir insandır. Haksız tahrik altında mağdureyi darbedip bilgisayarını kırmıştır. Mağdurenin akıl sağlığı yerinde değildir ve profesyonel bir dolandırıcıdır. Güney Kore'den sabıka kayıtları istenmelidir. Tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.