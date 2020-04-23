Ümraniye'de korku filmi gibi kaza kamerada - Son Dakika

Ümraniye'de korku filmi gibi kaza kamerada
7 saat önce
Ümraniye'de korku filmi gibi kaza kamerada Motosikletli şahıs kaza sonrası metrelerce yükseğe fırladı Ümraniye'de sokağa dönüş yapan otomobille motosiklet çarpıştı.
Ümraniye'de korku filmi gibi kaza kamerada
Motosikletli şahıs kaza sonrası metrelerce yükseğe fırladı
İSTANBUL - Ümraniye'de sokağa dönüş yapan otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan iki kişi metrelerce havaya sıçradı. Adeta korku filmini andıra kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Tüyleri ürperten kaza Ümraniye Tepeüstü Yeşildere Caddesi üzerinde iki hafta önce meydana geldi.iki kişinin bindiği motosiklet Ümraniye istikametinde ilerlediği sırada karşı yönden gelen ve sokağa dönen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti kullanan kişi yere savrulurken, arka kısmında oturan kişi metrelerce havaya fırladı. Adeta korku filmini andıran kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ve otomobil çarpışıyor. Kazada motosiklette bulunan iki kişi metrelerce havaya fırlıyor. Hatta biri yüksekte bulunan kameraya neredeyse çarpmayla burun buruna geliyor. Öte yandan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 08:48 Kaynak: İHA
Son Dakika Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu