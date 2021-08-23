Ümraniye'de korkutan restoran yangını - Son Dakika

Ümraniye'de bulunan bir restoranda gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası restoran içerisinde büyük zarar oluştu.

Yangın gece 00: 30 sıralarında Ümraniye Çamlık Mahallesi Şehit Burak Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir restoranda meydana geldi. Vatandaşların yangını görüp itfaiyeye haber vermeleri üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Büyük çapta hasar gören restoranın kapalı olması sebebiyle kimse zarar görmedi.

Yangın çoktan sokakta ikamet eden Halime Şahin: "Çocuklarım, anne mahallede yangın var dediler, camdan dışarı baktığımda alevler restoranın arka tarafından dışarı doğru çıkıyordu. Hemen koşarak aşağıya indik, itfaiyeyi aradık. Mahalleli yangın tüpüyle söndürmeye çalışıyordu ama sonra birden yangın çoğaldı, kimse bir şey yapamadı. İtfaiyeler kısa sürede yangına müdahalede bulundu. En sevindirici kısmı da can kaybının olmaması." dedi.

Öte yandan, çevrede toplanan vatandaşlar ise yangını cep telefonları ile anbean kaydetti. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, çıkış nedeni incelemelerin ardından belirlenecek. - İSTANBUL