ÜMRANİYE'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Ümraniye'de "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla koronavirüs denetimleri yapıldı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA Ümraniye'de "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla koronavirüs denetimleri yapıldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte tüm yurtta başlayan koronavirüs salgını tedbirlerinin denetimi devam ediyor. İstanbul'un kalabalık noktalarından birisi olan Ümraniye'deki denetimlere ilçe protokolü de katıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Zabıta ve polis ekipleri sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.Ümraniye'de gerçekleştirilen koronavirüs tedbirleri denetimine Ümraniye Kaymakamına vekaleten Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan da katıldı. İş yerlerini tek tek denetleyen ekipler sosyal mesafenin korunup korunmadığına ve maske kullanımına dikkat etti. Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan "Tüm Türkiye'de olduğu gibi kontrollü sosyal hayat sürecinde maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirlere özen gösterdiğini görüyoruz. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyenin yanı sıra müşterilerin ateşlerinin ölçüldükten sonra iş yerlerine alınmalarına büyük önem verildiği görüyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın hassasiyetini arttırmak." dedi. Alemdağ Caddesi'ndeki denetimlerde maske kontrolü de yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 12:15
Kaynak: DHA
Son Dakika Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti Yasağı delip koronavirüs partisi yapan gençleri, polis termal kamerayla görüntüledi Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı 9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu Vatandaşlar, meteor düşen alanda mıknatıslarla gök taşı aradı Medipol Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu "Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi 32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti Borussia Dortmund, Real Madrid'li Reinier'i 2 yıllığına kiraladı