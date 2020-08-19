Ümraniye'de koronavirüs denetimi - Son Dakika

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA Ümraniye'de "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla koronavirüs denetimleri yapıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte tüm yurtta başlayan koronavirüs salgını tedbirlerinin denetimi devam ediyor. İstanbul'un kalabalık noktalarından birisi olan Ümraniye'deki denetimlere ilçe protokolü de katıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Zabıta ve polis ekipleri sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.Ümraniye'de gerçekleştirilen koronavirüs tedbirleri denetimine Ümraniye Kaymakamına vekaleten Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan da katıldı. İş yerlerini tek tek denetleyen ekipler sosyal mesafenin korunup korunmadığına ve maske kullanımına dikkat etti. Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan "Tüm Türkiye'de olduğu gibi kontrollü sosyal hayat sürecinde maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirlere özen gösterdiğini görüyoruz. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyenin yanı sıra müşterilerin ateşlerinin ölçüldükten sonra iş yerlerine alınmalarına büyük önem verildiği görüyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın hassasiyetini arttırmak." dedi. Alemdağ Caddesi'ndeki denetimlerde maske kontrolü de yapıldı.